Nagold Großer Auftritt junger Schauspieler

Nagold. Aufgeregt, mit einer großen Portion Lampenfieber, traten zehn Mädchen und ein Junge nach nur neun Stunden Theaterkurs vors Publikum, um zu zeigen, was man in so kurzer Zeit alles lernen kann. Gemeinsam mit der aus Freiburg kommenden Laila Sophia Weber präsentierten die jungen Schauspieler eine gesprochene und getanzte Version des bekannten Märchens "Dornröschen".

Dass dieser Programmpunkt des Feriensommers in der Seminarturnhalle stattfinden konnte, ist einer Kooperation der Volkshochschule und des Arbeitskreises Kultur, allen voran, Sprecherin Susanne Humbeil, mit Andrea Weber vom Galli Theater Altensteig zu verdanken. Humbeil war für die Organisation verantwortlich, und die Tochter von Andrea Weber leitete den Theaterworkshop.

Laila Sophia Weber, die neben dem Tanz und der Schauspielerei eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert, ließ ihren Schützlingen viel Raum zur Entfaltung und zum Einbringen eigener Ideen bei der Umsetzung des altbekannten Märchens in eine moderne getanzte Inszenierung. Zusätzlich untermalte sie das Stück mit passender Musik.