Nagold Großbaustelle dämpft die Euphorie

Doch die Menschen, die in Nagold Arbeit suchen, wollen auch hier wohnen. Und die Zahl der Bewerber um einen Bauplatz übertrifft das Angebot um ein Mehrfaches. Beispiel Mindersbach: Auf 13 Bauplätze gibt’s hier 31 Bewerber, 15 aus Nagold, 16 von außerhalb. Noch deutlicher wird der Nachfragedruck auf dem Oberen Steinberg: Auf acht Bauplätze kommen hier 75 Kandidaten.

Großmann will deswegen die Erschließung von neuen Baugebieten vorantreiben und in den nächsten zwei Jahren 100 Bauplätze anbieten – den Großteil davon im Hasenbrunnen im Iselhäuser Tal, aber auch in Emmingen und Vollmaringen.

Und Nagold schafft Platz für Neuansiedlungen. Das Stadtoberhaupt berichtete gestern Abend von vielversprechenden Gesprächen mit zwei großen Unternehmen aus der Region Stuttgart, die sich im ING-Park auf dem Eisberg niederlassen wollen. Hier, direkt an der Bundesstraße, habe man ganz bewusst Gelände vorgehalten "für besondere Betriebe mit etwas Glanz". Großmann ist überzeugt, dass er bald Erfolgsmeldungen verkünden kann. Derweil laufen Planungen, den Industriepark weiter zu arrondieren – Richtung Unterjettingen. Denn: "Ein solches Gebiet, in dem man rund um die Uhr produzieren kann und zudem mit besten Verkehrsanbindungen, gibt’s nur einmal im Kreis."

Den Boom spürt auch der Stadtkämmerer: Mit 14 Millionen Euro Gewerbesteuer hatte man heuer gerechnet: "Jetzt liegen wir schon eine Million drüber – und das Jahr ist noch nicht vorbei", konstatierte das Stadtoberhaupt zufrieden. Und die Unternehmer, die das alles bezahlen, lächelten unten im Auditorium.

Optimistisch zeigte sich der OB sowohl beim Thema Nagolder Schienenanschluss an die Region Stuttgart wie auch mit Blick auf die bereits bestehende Kooperation mit der Hochschule in Pforzheim, die in eine Nagolder Außenstelle münden könne. Dabei warb der OB um die Unterstützung aus der Wirtschaft.

Bevor er mit Georg Pamboukis einen Unternehmer ehrte, der mit seiner Firma GPI (wie berichtet) es in einem Innovationswettbewerb als erste Nagolder Firma überhaupt unter die Top 100 geschafft hat, musste Großmann noch einen Wermutstropfen in den Freudenbecher gießen, der nicht allen Firmenlenkern schmeckte: Auf Nagold kommt eine Großbaustelle zu.

Die Bundesstraße B 463 wird gleich an mehreren Stellen saniert. Deswegen wird es bereits ab 24. Juli auf der ersten Teilstrecke zwischen der Abzweigung nach Mindersbach und der Firma Graf zu einer Vollsperrung kommen, die voraussichtlich bis Oktober andauert.

Unmittelbar daran schließt sich die Baustelle von der Calwer Straße bis zur Kreuzung Lange Straße an. Wieder eine Vollsperrung, bis der Winter die Bauarbeiter zur Pause zwingt.

Der letzte Bauabschnitt von der Aral-Tankstelle bis nach Iselshausen soll dann erst im nächsten Jahr folgen. Großmann sah in ungläubige Gesichter, am Sinn dieser Mega-Baustelle zweifelnd. Aber: "Wenn der Bund diese Straße sanieren will, sagen wir nicht Nein. Durch dieses Nadelöhr müssen wir durch."