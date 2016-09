Nagold Griechisches Cola made in Hochdorf

Fuchtel war in Griechenland, um dort die Eröffnungsrede beim Start einer neuen Bank zu halten. Calws Landrat Helmut Riegger hatte als Vertreter der Landkreise mit über 50 griechischen Bürgermeistern an einem Workshop mitgewirkt. Es ging um einen Erfahrungsaustausch bezüglich der administrativen Probleme zur Bewältigung der Flüchtlingsströme. Beim Zusammentreffen mit der griechischen Wirtschaftskammer dann die Überraschung: Die Abfüllung der griechischen Cola-Marke "Green Cola" passiert ausgerechnet in Nagold-Hochdorf.

"Green Cola" ist eine Getränke-Innovation im Cola-Segment aus Griechenland. Das Konzept basiert wesentlich auf dem Produkt: hergestellt mit null Prozent Zucker, Aspartamen, Natrium-Cyclamat, null Phosphorsäure und ohne Konservierungsstoffe, dafür aber mit Süßstoffen aus der Stevia-Pflanze und natürlichem Koffein aus grünen Kaffeebohnen. Seit 2011 auf dem griechischen Markt, ist Green Cola heute dort bereits die Nummer zwei mit einem Anteil von fast acht Prozent im Cola- und mit über 15 Prozent im Cola-Light-Segment.

Möglich geworden war der Start des Projekts durch die Übernahme des Getränkeabfüllers EPAP in Lepti bei Orestiada (Ost-Thrakien). Das Unternehmen war bis dahin Exklusiv-Abfüller von Coca- Cola, Fanta und Sprite in Nordgriechenland. Drei Abfülllinien schaffen heute eine Tagesleistung von durchschnittlich 20 000 Kisten. Gründer und Eigentümer der Green Cola Hellas ist Periklis Venieris, der 30 Jahre erfolgreich für Coca-Cola tätig war.

Die Exporte decken momentan rund zehn Prozent des Umsatzes. Deutschland ist derzeit der wichtigste Absatzmarkt. Es ist das erste Mal, dass ein griechischer Getränkehersteller im Erfrischungsgetränke-Segment als Pionier mit einem Premiumprodukt in der Cola-Kategorie im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel Fuß fassen konnte. Für Leonidas Stoikos, geschäftsführender Gesellschafter der deutschen Niederlassung Green Cola Germany GmbH in Remseck, liegen die Gründe für den rasanten Aufstieg auf der Hand: "Professionalität, Konsistenz, harte Arbeit und die Anpassung an die ständig ändernden Anforderungen der Märkte."

Den deutschen Markt beliefert die Green Cola Germany GmbH aus Distanz- und Kostengründen von drei Standorten aus: Nagold (Glasflasche), Großkölnbach in Bayern (Dose) und Kirchheim in Bayern (PET-Flasche). Obwohl die Produktion in Deutschland stattfindet, wird das Konzentrat zur Herstellung der Green Cola aus Griechenland exportiert.