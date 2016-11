Nagold Golf-Fahrer mit Tempo 100 durch 30er-Zone

Der Fahrer war einer Polizeistreife auf der Haiterbacher Straße in Nagold bei einem dort gelegenen Telekom-Shop aufgefallen, als er mit durchdrehenden Rädern und aufheulendem Motor wegfuhr. Die Beamten verfolgten umgehend das auffällige Fahrzeug unter Einsatz von Sondersignalen. Doch der flüchtige Fahrer beschleunigte weiter und bog am Kreisverkehr bei der Aral-Tankstelle nach links ab. In der Grafenwiesenstraße überholte der Golf, vermutlich des Typs 6 R, mindestens drei Fahrzeuge.

In der Folge fuhr der Flüchtende in Richtung der Freudenstädter Straße. Im dortigen Tunnel überführ der unbekannte Fahrer die doppelt durchgezogene Linie und überholte zudem im Kurvenbereich des Tunnels zwei weitere Fahrzeuge. Auch auf der weiteren Fluchtstrecke beim Anschluss der Bundesstraße 28 überholte der Golf noch mehrere Fahrzeuge.

Teilweise war der Verfolgte laut Polizeiangaben in Tempo 30-Zonen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer unterwegs. Letztlich mussten die Streifenbeamten die Verfolgung aufgeben, um die Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer möglichst auszuschließen.