Nagold Gips und Ton treffen Pinsel und Farbe

Die Künstlerin lebt und arbeitet seit 1979 in Nagold. Ihr künstlerischer Werdegang begann im Jahr 2001. Seither begleiten intensive autodidaktische Studien ihre Arbeit. Darüber hinaus bildet sie sich bei Akademiekursen in Bildhauerei wie auch in Malerei weiter.

Als Mitglied im Kunstkreis Oberes Nagoldtal und im Herrenberger Kunstverein ist sie regelmäßig an Ausstellungen beteiligt. Sie zeigt ihre Arbeiten in Einzelausstellungen und nach Terminvereinbarung auch in ihrem Nagolder Atelier.

Der Mensch ist bevorzugtes Motiv