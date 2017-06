Nagold Gewichtheber fordern Umgang auf Augenhöhe

Nagold. Dass es in der einen oder anderen Abteilung des VfL Nagold eine gewisse Unzufriedenheit gibt, wurde bei der Hauptversammlung an einigen Anträgen der Gewichtheber deutlich. So stellte Ralf Schumacher als sportlicher Leiter der Gewichtheber den Antrag auf eine erweiterte Hauptausschuss-Sitzung noch in diesem Monat. Als Begründung führte er im Antrag unter anderem an, dass der Geschäftsführer seine Aufgaben nicht so wahrnehme, "wie es in weiten Teilen des Vereins erwartet wird". Vor allem die Art und Weise der Zusammenarbeit stoße auf Ablehnung. Gefordert wurde ein "Umgang auf Augenhöhe".