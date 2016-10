Liegt es an den vielen Veränderungen, welche die Landesgartenschau mit sich gebracht hat? Oder an der allgemeinen Zufriedenheit mit der Entwicklung der Stadt? Fakt ist: Nagold ist einfach nicht in Wechselstimmung. Was sich bereits bei den Kommunalwahlen 2014 zeigte – nur drei von 26 Stadträten zogen neu ins Gremium ein –, das setzte sich bei der OB-Wahl fort. Zur Wahl stand nur Amtsinhaber Jürgen Großmann. Der hat in den vergangenen acht Jahren keinen schlechten Job gemacht. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten! Drängende Probleme wie der fehlende soziale Wohnungsbau, die Sanierungen der Schulen und die viel zu hohe Schuldenbelastung als Folge der Gartenschau stehen weiter auf der Agenda. Es gibt also genug zu tun. Die Wiederwahl von Jürgen Großmann hat da zumindest einen Vorteil: Er braucht keine Einarbeitungszeit.