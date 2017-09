Nagold Generationswechsel im Werbering

Die erfolgreiche Arbeit und mithin der geglückte Generationswechsel im Gewerbeverein und seinen drei Fachgruppen spiegelt sich in einer Zahl, die Siegrid Plaschke in ihrem Rechenschaftsbericht nannte: Nagolds Zentralitätskennziffer liegt bei 173 und damit weit an der Spitze vergleichbarer Städte. Die Zentralitätskennziffer ist ein Maß für die Attraktivität eines Standortes als Einkaufsort. Sie gibt an, inwieweit der örtliche Einzelhandel in der Lage ist, überörtliche Kundschaft anzuziehen. Einfacher ausgedrückt: In Nagold wird das 1,7-fache der eigenen Kaufkraft ausgegeben. "Die konstruktive Arbeit in dem Netzwerk aus Cityverein, Stadt und Gewerbeverein ist sicher Teil unseres Erfolges", so Plaschke rückblickend.

An Altbewährtem soll auch unter der neuen Führung festgehalten werden, erklärte die frischgewählte Vorsitzende Petra Lorenz. Dazu gehören frequenzstarke Events wie die Lichternacht, der Nagolder Frühling, der Nagolder Mittsommer und der Urschelherbst. Aber, so Lorenz, man wolle auch neue Dinge auf die Agenda bringen. Die Hoffnung, die deren Stellvertreterin Petra von Bovert äußerte, dass man nicht so lange wie ihre Vorgängerinnen die Ehrenämter bekleiden wolle, konterte Rose Finkenbeiner aus eigener Erfahrung süffisant: "Es kommt meistens anders, als man denkt."