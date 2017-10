Nagold Generationswechsel funktioniert

Auch Ralf Benz, der vor einem Jahr den Vorsitz von Helmut Raaf übernahm, rief seine Mitglieder auf, im gemeinsamen Engagement für diese Stadt nicht nachzulassen. Der zunehmende Online-Handel mache zwar dem Einzelhandel zu schaffen, aber "der große Wettbewerb findet mit den Nachbarstädten statt". Trotz der Zentralitätskennziffer von 176, die Nagold einen enormen Kaufkraftüberschuss attestiert, dürfe man sich nicht zurücklehnen: "Wir müssen das Niveau halten." Benz warb in diesem Zusammenhang für das neue "Stadtbummel"-Projekt unserer Zeitung, eine Werbeplattform, die exklusiv auf Nagold zugeschnitten wurde und in den Startlöchern steht: "Ich bin zuversichtlich, dass es ein Hit wird."

In seinem Jahresrückblick erinnerte er an gesellschaftliche Höhepunkte wie die Weinrede. "Wir haben keine Bäume ausgerissen, haben aber mit dem Cityverein und dem Werbering eine hervorragende Struktur". Vor allem der Werbering schaffe es mit seinen Events – wie zuletzt dem Urschelherbst, Tausende Besucher nach Nagold zu bringen. Ex-Werbering-Chefin Siegrid Plaschke zog selbst ein letztes Mal Bilanz der Aktivitäten und verwies auf die "geballte Frauenpower" in der Fachgruppe, in der – wie zuletzt in der Handwerkergruppe – mit der Vorsitzenden Petra Lorenz und ihrer Stellvertreterin Petra von Bovert die nächste Generation das Ruder übernommen hat.

Katharina Haizmann als Chefin der 78 Mitglieder zählenden Handwerkergruppe kündigte eine Nacht der Werkstätten für 2019 an. Verstärkt will man sich dem Thema Ausbildung in Handwerksberufen widmen, um deren Attraktivität zu steigern. "Ansonsten ist unsere Gruppe eher ruhig, dafür ist jeder für sich unheimlich aktiv." Brigitte Graf sprang spontan für ihren Vorsitzenden Raymond Binder als stellvertretende Vorsitzende der Freiberufler ein und berichtete von "Kunst auf Abwegen", eine Aktion, die mittlerweile im 18. Jahr stehe und zeige: "Dafür braucht man einen langen Atem."