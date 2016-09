Nagold Gemeinsam ging es auf viele Reisen

Seine spätere Frau Margot Spiewok besuchte ein benachbartes Gymnasium. Ihr Vater starb im Krieg. Da sie ihrer Mutter bei der Pflege der kranken Großmutter half, verzichtete Margot Spiewok auf die 1956 bewilligte Ausreise in den Westen. Sie nahm später eine Stelle in einem Reisebüro an, wo sie auch als Reiseleiterin tätig war.

Das Ehepaar teilt die Vorliebe für die schlesischen Beskiden

Im Jahr 1966 heirateten Margot Spiewok und Bruno Stanik. Das Ehepaar teilt die Vorliebe für die eher raue Landschaft der schlesischen Beskiden, wo sie viele Urlaube verbrachten und wo Bruno Stanik ebenso gerne Ski fuhr.

Mit dieser Leidenschaft steckte er auch Sohn Karl an, der schon als kleiner Junge auf den Brettern stand. Doch kurz vor dem Abitur starb Karl bei einem Unfall – ein Verlust, der das Ehepaar bis heute beschäftigt.

Erst 1985, nachdem Margot Staniks Mutter verstorben war, reiste die Familie nach Deutschland aus. Obwohl sie sich zunächst in der Sprache und der neuen Umgebung zurecht finden mussten, fanden sie in der Wahlheimat bald Freunde, nicht zuletzt durch Margot Staniks Verbindung zur katholischen Kirchengemeinde, wo sie im Kirchenchor aktiv ist. Bruno Stanik fand eine Tätigkeit bei Daimler, Margot Stanik war nach kurzer Anstellung in einem Drogeriemarkt noch 18 Jahre lang in der Krankenhausverwaltung beschäftigt.

Das Paar verbrachte seine Urlaube gerne am Bodensee. Doch seit Bruno Stanik vor über 20 Jahren die Diagnose Parkinson erhielt und mehrere Operationen durchstehen musste, wurden die Aktivitäten weniger. Mittlerweile pflegt die 75-Jährige ihren Ehemann. Das Paar verbindet auch die Liebe zur klassischen Musik – neben Mozart und Verdi hören sie am liebsten Chopin.