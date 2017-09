Nagold Gemeinde möchte Vorreiter sein

Ebhausen. Auf dem Weg zu diesen beiden bisher noch weit entfernten Zielpunkten ist es möglich, viele Haushalte beim Glasfasernetz mitzunehmen und zudem städtebauliche Verbesserungen und Wohnumfeldmaßnahmen kostengünstig mitzugestalten. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Ortsteil Ebhausen zu 80 Prozent mit einer Anschlussbreite von mehr als 100 MBit versorgt sein – in den weiteren Ortsteilen liegen die Bandbreiten bei mindestens 50 MBit. Aktuell werden Leerohre entlang der B 28 innerorts verlegt. Dies führt aufgrund der Ampelschaltung zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße und wird noch rund drei Wochen dauern.

Auf papierlosen Sitzungsdienst umstellen

Mit der Verlegung von Glasfaser und der damit einhergehenden Erhöhung der Übertragungsquote allein sei es aber nicht getan, heißt es vonseiten der Gemeinde. "Die Digitalisierung und Erweiterung der technischen Möglichkeiten ist für den ländlichen Raum eine Riesenchance, sich unabhängig von den Ballungsräumen zu entwickeln", so Bürgermeister Volker Schuler. Das Stichwort dazu heiße "Smart city" und soll Gemeinden darauf vorbereiten, sich effizienter, vernetzter, grüner und zukunftsgerichtet fortzuentwickeln. Dazu findet im Oktober auf Initiative der SPD-Bundestagsabgeordneten Sakia Esken ein Work-shop in Ebhausen statt. Aber auch in der Gemeindeverwaltung solle die Entwicklung vorangetrieben werden, betont er in einem Schreiben. Freies Wlan als "Hot Spots" gibt es schon seit einigen Jahren und wird weiter ausgebaut.