Nagold Geld für benachteiligte Kinder

Nagold-Vollmaringen. Beim Benefiz-Kirchenkonzert in Vollmaringen kam eine Spende in Höhe von 1000 Euro zusammen, die nun Martina Dentler-Bachteler an Dekan Holger Winterholer vom katholischen Dekanat Calw übergab. Das Geld geht an die Aktion Goldmund. Sie hilft Kindern und Jugendlichen im Landkreis Calw, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden.