Nagold Geld fließt in Gartenmöbel

Ein halbes Jahr lang werden bei Hochdorfer sämtliche Rück-Etiketten auf den Bierflaschen zu Teilnahme-Losen an dieser Sammel-Aktion. Mindestens 50 dieser "Gewinn"-Etiketten muss jeder sammeln, um ein Fan-Geschenk zu ergattern. Für 100 Etiketten gar gibt es eine ganze Kiste Bier. Mit dem 31. Oktober "schließt" die Aktion – wer bis dahin nicht genug Etiketten für eines der Präsente von Hochdorfer zusammen hat, kann seine Etiketten trotzdem einsenden – als Spende eben für die Lebenshilfe Oberes Nagoldtal. In diesem Jahr waren es exakt 17 565. Aufgerundet ergab das 2000 Euro, die in Form eines riesigen Schecks jetzt an die Vertreter der Lebenshilfe übergeben wurden.

Und die wissen auch bereits ganz genau, was sie mit dem Geldsegen machen werden: neue Gartenmöbel für die Terrasse des Lebenshilfe-Neubaus stünden ganz oben auf der Wunschliste.