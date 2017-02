Nagold Gefahrenpunkt Poller

Nagold. Geduldig warten die Nagolder weiter auf die Poller in der Marktstraße. Wann die Marktstraße endgültig von der Bundesstraße zu einer kommunalen Straße umgewidmet wird, ist noch nicht ganz klar. Doch ist Nagolds OB Jürgen Großmann weiter guten Mutes, das dies bald geschehen werde. Und damit wäre dann auch der Weg frei, in der Marktstraße am Rathaus versenkbare Poller einzubauen, um so die Autofahrer an den Wochenenden auch wirklich von der Durchfahrt abhalten zu können.