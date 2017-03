Nagold Geballte Theaterlust in Gündringen

Insbesondere die Begeisterung von Karins Ehemann Norbert und Sohn Mirco hält sich da aber sehr in Grenzen. Warum sind die Tiere denn aus Fleisch, wenn man die dann nicht essen darf? Fragen sich die beiden, dargestellt von Günther Lohrer und Felix Sturm, der in diesem Jahr das erste Mal dabei ist. Um des lieben Friedens willen stimmt Karin Norberts Idee zu, im alten Stall selbst eine Sau zu halten, wovon die naive Lotte und die militante Selma natürlich nichts wissen sollen. Währenddessen versuchen die Heppners zu vertuschen, dass ihr Bernhardiner Josef Selmas Riesenrammler Rüdiger auf dem Gewissen hat. Dafür begraben sie Rüdiger am Bach und kaufen einen neuen Hasen, den sie in den Stall setzen. Selma belauscht dieses Gespräch und nimmt an, Norberts Vater sei mit dem Baseballschläger erschlagen worden und die Heppners wollen jetzt diesen Mord vertuschen.

Mittlerweile wird die Sau "Anita" bei Heppners im Stall von Norbert liebevoll gepflegt. Karin wird das zu viel, und natürlich missverstehen Selma und Lotte die belauschte Auseinandersetzung darüber und vermuten, "Anita" sei Norberts Geliebte.

Die Sau soll geschlachtet werden, doch für viele der Beteiligten sieht das mittlerweile wie ein Auftragsmord aus. Roland Schnell spielt den Opa und muss zu seinem Entsetzen in der Wirtschaft hören, dass er umgebracht und mit einem Elektromesser zerstückelt wurde.

Metzger Hannes (Patrick Bollinger) wird für einen Auftragskiller gehalten, die Psychologin Amaryl für Norberts Geliebte und Opa Erwin wird für tot erklärt. Johanna Mattausch, die Anita Amaryl spielt, ist ebenfalls das erste Mal dabei. Während Lotte und Opa mit Schweinebetäubungsmittel abgeschossen werden, fürchtet Selmas naiver Gatte Georg (Matthias Kiefer) den Verstand zu verlieren. Sein Riesenrammler Rüdiger mutiert zum Zombie-Hasen, der im Wechsel tot am alten Weiher liegt oder putzmunter in seinem Hasenstall sitzt.

Regie führt Burga Stangl­ maier, sie sorgt auch dafür, dass die Schauspieler ihre Stichworte nicht verpassen. Um die Requisite kümmern sich Iris Mattausch und Ute Schnell. Die Aufführungen finden am 31. März sowie am 1. und 2. April statt; Freitag und Samstag 19.30 Uhr und Sonntag um 15 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde früher. Der Kartenvorverkauf ist am 18. März von 10 bis 12 Uhr im Rathaus Gündringen, am 19. März von 11 bis 12, danach in der Alemannenstraße 51 bei Agi Kiefer. Bei den Aufführungen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt, am Sonntag auch mit Kaffee und Kuchen.