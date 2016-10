Nagold Gastspiel ohne erkennbare Mängel

Das Duo "Helge und das Udo" war mit seinem fünften Programm sensationell gut, brachte die Alte Seminarturnhalle zum Kochen durch Gesang, Theaterspiel und einer Improvisationskunst auf allerhöchstem Niveau und verbalen Kuriositäten der besonderen Art.

Mehr als die Hälfte der über 300 Gäste im Saal hatte die Beiden schon mal in einer früheren Show erlebt. Um auch alle anderen auf denselben Stand zu bringen, starteten sie mit einem Ausflug in die Tierwelt mit dem begnadeten Tierdarsteller, Stimmenimitator und Bewegungs- sowie Mimikkünstler Udo, der mit Ente, Lama, Schimpanse und Schildkröte mit heraushängender Zunge und den typischen Kopfbewegungen dieser Tierart von Anfang an die Lacher auf seiner Seite hatte.

Mit Sätzen, wie "Siehst du den Moppel dort, der zählt allein als Doppelmord", also Schüttelreimen, schloss sich ein kompletter Tatort in Versen an, gefolgt von einem Freestyle-Rap auf leckere und variationsreiche Crêpes.