Nagold Ganz perfekt ist das Glück diesmal nicht

Nagold. 88 Nachwuchswissenschaftler zeigten an zwei Tagen ihre 50 Experimente. Am ersten Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit den insgesamt 24 Juroren. Am zweiten Tag, dem gestrigen Freitag, der breiten Öffentlichkeit. Mehr als 1000 Schüler aus der Region nahmen die Forschungen ihrer Altersgenossen genau unter die Lupe.

Ab 15 Uhr dann der große Abschluss mit aufwendiger Feierstunde. All das lief wie immer reibungslos. Bestens durchorganisiert.

Und doch waren Wettbewerbsleiterin Nathalie Weber und Nagolds Patenbeauftragte Barbara Renz nicht zu 100 Prozent glücklich mit dem Regionalwettbewerb. Der Grund dafür ist, dass die Gesamtqualität der Arbeiten etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.