Nagold Fundiertes Wissen für Hobby-Obstbauern

"Interessante Inhalte, die gut erklärt wurden, sehr viel gelernt, Kursablauf sehr gut organisiert": Das waren die Beurteilungen von Teilnehmern des letzten Kurses. Auch das Kennenlernen neuer Leute mit ähnlichen Interessen und der gute Teamgeist wurden betont. Zum Einstieg und zum Erlernen von Grundkenntnissen im Obstbau gibt es am Freitag, 25. November (nachmittags), und Samstag 26. November (ganztags), ein Anfänger-Streuobst-Seminar. Das Seminar ist auch separat buchbar; Gebühr: zwölf Euro.

Die eigentliche Fachwartausbildung umfasst 70 Unterrichtsstunden. Der Kurs gliedert sich in Theorie mit Themen wie Botanik, Düngung, Obstkrankheiten und Sortenkunde und Praxisschulung im Baumschnitt. Die Vereins- Geschäftsführerin und Streuobst- Expertin Martina Hörmann führt den Kurs in enger Zusammenarbeit mit versierten Fachwarten durch.

Kursstart ist am 22. November abends in der Berufsschule Nagold. Es folgen noch zwei weitere Abendtermine am 29. November und 6. Dezember. Im neuen Jahr sind vier ganztägige Unterrichtsblöcke des Fachwartkurses zu folgenden Terminen vorgesehen: 13./ 14. und 27./ 28. Januar 2017, 10./ 11. und 24./ 25. Februar. Ein Veredelungs- und Sommerschnittkurs wird dann im Frühjahr/Sommer 2017 angeboten.