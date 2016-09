Nagold "Für dieses Wir ein Dankeschön"

Nagold. Ums kurz zu machen: Es hätten mehr sein können, vielleicht sogar mehr sein müssen. Wohlwollend gezählt, saßen maximal 80 Zuhörer in der Nagolder Stadthalle, um der offiziellen Bewerbervorstellung zur OB-Wahl am Sonntag, 9. Oktober zu folgen.

Doch was heißt da Vorstellung. Jürgen Großmann kennt man bestens in Nagold. Acht Jahre lang lenkte er die Geschicke dieser Stadt. Acht Jahre lang waren seine Frau und er auf unzähligen Terminen und Veranstaltungen zu Gast. "Immer sehr gerne", wie Großmann betont. Gemeinsam habe man versucht, immer so viele Veranstaltungen wie möglich zu besuchen. Großmann: "Wir haben sehr gerne mit Ihnen gearbeitet."

Nagolds Oberbürgermeister ist ein Politprofi. Und leutselig ist er. So ist ihm am gestrigen Abend nicht eine Sekunde lang anzumerken, ob er nun enttäuscht ist oder nicht über die geringe Zuschauermenge. Im Gegenteil. Er zieht voller Herzblut seine und Nagolds Bilanz, wahrscheinlich etwas kürzer als ursprünglich geplant. Aber dennoch engagiert. Und auch bei der Fragerunde, die ein gutes Viertelstündchen Zeit einnimmt (60 Minuten wären erlaubt gewesen), ist er ganz Staatsmann. Er weicht keiner Frage aus. Er muss keine leeren Versprechungen machen. Konstruktiv gibt er sich. Reicht den vier Herren, die an diesem Abend Fragen stellen sozusagen verbal die Hand zur Mitarbeit. Zum Zeitplan für die OHG-Sanierung zum Beispiel gibt Großmann offen zu, dass er den noch nicht habe. Beim Thema Sozialer Wohnungsbau sieht er Land und Bund in der Pflicht, und Detailfragen zu mehr Sitzbänken in Nagolds Wäldern oder auch rollstuhlgerechten Zugängen an den Bushaltestellen beantwortet er sachlich, knapp – aber zuvorkommend. Wo möglich, wolle er sich drum kümmern. Bei den gewünschten Bänken dürfe man gerne nochmals mit genauen Plänen auf ihn zukommen. Keine Frage: Wahlkampfversprechen klingen anders.