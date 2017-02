Nagold Fünftklässler lernen von den Profis

Von der fünften Klasse an bringen die Lehrer den Schülern am OHG bei, wie man beim Volleyball richtig pritscht und baggert. Je älter die Schüler werden, desto mehr Details lernen sie über die Sportart, wie zum Beispiel welche Positionen es gibt und auf welche Regeln man im Volleyball achten muss.

Für einige Fünftklässler gab es jetzt eine außergewöhnliche Extra-Trainingseinheit zu der beliebten Sportart. Statt der Lehrer Regina Flury und Christof Lahme durften diesmal echte Volleyball-Profis ran. Die drei Spieler Phillipp Trenkler, Frederico Cipollone und Friedich Nagel, begleitet von zwei hauptamtlichen Jugendtrainern des Bundesligisten TV Rottenburg, kamen für den etwa eineinhalb Stunden umfassenden Volleyballgrundkurs nach Nagold an das OHG. Dort teilten die Profis die rund 50 Kinder in kleinere Gruppen ein und führten sie mit kleinen Übungen in die Grundlagen des Volleyball-Spiels ein.

Spaßmatch mit den Bundesligisten