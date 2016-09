Nagold Fünftklässler bilden vier neue Klassen

Nagold. Schulleiter Andreas Kuhn begrüßte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Bernd Jung und der Abteilungsleiterin für die Unterstufe Brigitte Rauser, sowie den vier neuen Klassenlehrerinnen der Fünfer die Schüler mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern in der Stadthalle.

"Es liegt uns viel an einem guten Miteinander"

In ihrer Rede nahm die gesamte Schulleitung auch die Eltern der neuen Fünftklässler in die Pflicht. Sie sagten, alle Lehrkräfte wollen Partner der Eltern sein, wenn es um Bildung und Erziehung der Kinder gehe. "Es liegt uns viel an einem guten Miteinander zwischen Schule und Elternhaus. Sie vertrauen uns Ihr Kind an, und wir vertrauen auf Ihre Zusammenarbeit." Schulleiter Andreas Kuhn erwähnte während der Einschulungsrede ein Schild, das einer seiner Kollegen in den USA an der Eingangstüre seiner Schule hat aufhängen lassen. Auf ihm war sinngemäß folgendes zu lesen: "Wenn Sie gerade dabei sind das vergessene Pausenbrot, vergessene Bücher, Hausaufgaben, Schulutensilien etc. Ihres Kindes hier in der Schule abzugeben, drehen Sie bitte um und verlassen das Gebäude. Ihr Kind lernt das Probleme lösen nur in Ihrer Abwesenheit."