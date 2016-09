Nagold "Füenf" geben von Anfang an Vollgas

Dem Einfallsreichtum beim Texten sind den "Füenf" aufgrund der multispektralen Allerweltsszenarien, die schon millionenfach abgehandelt wurden, wohl keine Grenzen gesetzt. Wie sonst würde man den das Besingen von "Neurodermitis" tatsächlich in Erwägung ziehen? Der Titel spulte reihum die allseits bekannten und beliebten Möglichkeiten ab, die schlagermäßig allesamt schon abgehakt wurden – egal ob sieben Brücken, Kerzen im Wind oder weiße Rosen aus Athen.

Bei "Füenf" wechseln sich die Sänger bei der führenden Solorolle ab, während die vier anderen für Rhythmus und die Illusion sorgen, dass ein Orchester oder eine Band mit am Werk sein könnte. Sie geizen dabei nicht mit ihrer stimmlichen Brillanz und der unterschiedlichen, aber stets passenden Mimik zu rasant gesungenen Wortabfolgen.

Dottore Basso sorgt für Riesenjubel

Riesenjubel brandete auf, als Dottore Basso, mit seiner sonoren Bass-Stimme den biertrinkenden "Siggi" besang und das begeisterte Publikum seine Stimmgewalt spüren ließ.

Beim sogenannten „Fade-out-Medley“ verzichtete das A-Cappella-Quintett in einer Instrumentalversion sogar auf Worte und zelebrierte, teilweise gepaart mit Zeitlupenbewegungen, bekannte, wenn auch aus ihrer Sicht, unnötige Melodien als wandelnde und singende Musikinstrumente.

Indische Anbetung im Bollywoodstyle fehlte im Programm genauso wenig wie "Horst", der in den Texten der "Füenf" das Wort "Love" ersetzt: von "I would do anything for Horst" bis "Put a little Horst in your Heart" wurde hier die kunterbunte Palette des gesamten Musikgenres durchgehechelt und einer anderen Bedeutung zugeführt. Gejohle, tosender Applaus, Pfeifkonzert und nicht enden wollende Zugaberufe waren die Antwort des inzwischen stehenden Publikums auf den als letzten Titel der Show angekündigten Song.

Die fünf "Engel" erfüllten Charlies Auftrag zum Versprühen von Kultur im Äther voll und ganz und setzten mir der Zugabe von "Wir im Süden", einer Hymne für alle Schwaben und solche, die es gerne werden wollen, noch ein Klötzchen obendrauf. Sie wurden vom Publikum aber erst nach einer zweiten Zugabe aus dem Saal verabschiedet, die allen Facetten des Essens und dem Überdruss an Diäten gewidmet war.

Eine musikalische Bühnenpower gepaart mit unfassbaren, aber nicht abgründigen Weltanschauungen ließ die Seminarturnhallengäste mit erheiterten Minen nach der über zweistündigen Aufführung in die Spätsommernacht ziehen.