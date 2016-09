Nagold FSV Nagold feiert Sonntag sein Flugplatzfest

Nagold. Der FSV Nagold feiert am morgigen Sonntag, 18. September, wieder sein Flugplatzfest. Auf dem Segelfluggelände Haiterbach/Nagold auf der Höhe zwischen Unterschwandorf und Gündringen werden sich am Wochenende viele Fluginteressierte treffen. Die Zufahrt erfolgt an diesem Wochenende von Haiterbach-Unterschwandorf her und ist entsprechend ausgeschildert.