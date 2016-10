Nagold Frische Ideen für die Kirche

Nagold. Schon der Name zeigt: Hier ist etwas anders als man es sonst von der Kirche – ob katholisch oder evangelisch – gewohnt ist. "Fresh X – Frische Ideen für die Kirche" ist der Titel des Impulstages am Samstag, 12. November, im Kubus. Weg von der traditionellen Form von Kirche, hin zu Ideen, die die Gesellschaft begeistern. "Auf der einen Seite funktioniert Kirche im Nordschwarzwald ganz gut. Aber manche Menschen erreichen wir gar nicht", gibt der Hochdorfer Pfarrer Fabian Keller, der für den Impulstag verantwortlich ist, zu bedenken.

Doch was versteckt sich hinter dem Begriff Fresh X? Als in England die Kirche für die breite Masse immer unbedeutender wird, entwickelt man neue Ideen, um die Institution Kirche wieder attraktiver zu machen. Bald entsteht eine Bewegung mit dem Namen "Fresh Expressions of Church", zu deutsch neue Ausdrucksformen von Kirche­. Fortan werden unter dem Namen "Fresh X" Projekte ins Leben gerufen, die die Menschen in ihrem Alltag erreichen sollen. So entstehen etwa christliche Fußballclubs oder eine Surfer-Kirche.

Nun also will man diese Form von neuer Kirche auch im Nagolder Kirchenbezirk etablieren. Dort gibt es laut Dekan Ralf Albrecht bereits "erste zarte Pflänzchen", die es weiter auszubauen gilt. "Wir fangen nicht bei Null an", sagt er. Für den Dekan biete der Impulstag kreativen Köpfen die Möglichkeit, sich einzubringen: "Wir wollen das Potenzial der Menschen nutzen." Dafür sei allerdings auch eine gewisse Toleranz vonseiten der Kirche gegenüber "ungewöhnlichen Formen" nötig.