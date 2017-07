Nagold Freude über Rekordkulisse beim Konficamp

Nagold. Wieder hatte das Evangelische Jugendwerk eingeladen, und fast alle Gemeinden des evangelischen Kirchenbezirks Nagold sind auch in diesem Jahr der Einladung gefolgt und haben sich mit ihren Konfigruppen auf den Weg gemacht. Unter dem Thema "Refresh – Jesus sieht, erfrischt rettet" erlebten die jungen Leute ein intensives Wochenende. Kennenlernen, Spaß und Action beim Erlebnisabend, Bibelzeit und Gottesdienst, ein breites Angebot an Workshops – wieder war für jeden Geschmack etwas dabei.

Musikalische Gäste waren "Die Frösche", eine Altensteiger Band, die (mittlerweile zum vierten Mal) das Camp von Anfang bis Ende begleitet hat. Das Team von iThemba aus Südafrika verstand es mit seiner Mischung aus Tanz und Theater die Jugendlichen gleichermaßen zu begeistern und zu berühren. Wie schon im vergangenen Jahr gab es für die Ex-Konfis die Gelegenheit, ein zweites Mal mitzufahren und in diesem Jahr hatten Jugendliche im "Team U18" Gelegenheit zum ersten Mal in die Mitarbeiterschaft hinein zu schnuppern.

Das Konzept ging voll auf. Mit über 430 Teilnehmenden Konfis und Mitarbeitern stieß das Gelände zwar an seine Kapazitätsgrenze, doch auch in der großen Gruppe entwickelte sich ein faszinierender Mix aus Gemeinschaft und Dynamik, so dass alle gleichermaßen begeistert wie müde die Heimreise antraten.