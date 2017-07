Nagold Freiberufler am Puls der Zeit

Nagold. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung der Freiberufler im Gewerbeverein stand neben dem Bericht des ersten Vorsitzenden zur aktuellen Lage der Gruppe auch ein Rückblick auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr an. Auch die Kassenprüfer hatten gute Nachrichten, so dass in den folgenden Jahren die geplanten Veranstaltungen gesichert sind.