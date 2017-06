Nagold Frau springt aus fahrendem Auto

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 2. Juni, wurde aber erst jetzt angezeigt. Die junge Frau war an besagtem Tag gegen 22 Uhr mit einem Bekannten in dessen Auto unterwegs. Als dieser sie nicht mehr aussteigen lassen wollte, gelang es ihr bei der Flüchtlingsunterkunft in der Straße Immenstall aus dem Fahrzeug zu springen.

Auf dem Hof der Unterkunft kam es in der Folge zwischen der 32-Jährigen und dem Tatverdächtigen noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf sich die Frau losreißen konnte. An der Bundesstraße 463 konnte sie ein Auto, besetzt mit drei jungen Männern, stoppen. Diese brachten die Anhalterin nach Hause.

Da der Bekannte aber hinterher fuhr, kamen die jungen Männer ihr zu Hilfe und vertrieben den Verfolger. Da die drei hilfsbereiten Männer bislang nicht bekannt sind, werden diese und weitere Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Haiterbach, Telefon 07456/285, zu melden.