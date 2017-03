Nagold Französischer Humor und spanisches Temperament

Ihr Bruder und Klavierpartner Dimitri Papadopoulos absolvierte sein Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Tanz in Lyon sowie an der Folkwang Universität der Künste in Essen.

Er ist ebenfalls Finalist und Preisträger internationaler Wettbewerbe in Frankreich und dem übrigen Europa. Seit 2014 unterrichtet er am Conservatoire de musique in Genf.

Karten gibt es an der Abendkasse.