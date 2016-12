Nagold Fraktionen stehen zum Haushalt 2017

FWV

"Bezahlbarer Wohnraum ist in Nagold Mangelware", verdeutlichte FWV-Fraktionschef Eberhard Haizmann. In dem künftigen Baugebiet Hasenbrunnen, das nach FWV-Wunsch möglichst schnell vorangetrieben werden sollte, habe man die Chance auch bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Der FWV ist zudem wichtig, dass auch in den Teilorten Wohnbauflächen angeboten werden. Haizmann bemängelte, dass es in Hochdorf im Gebiet Reesengärten zu Verzögerungen von über einem Jahr gekommen sei. "Diese Situation ist absolut unbefriedigend." Für die FWV ist es wichtig, dass trotz der vielen Sanierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren – wie zum Beispiel an der Lembergschule mit ihren 7,8 Millionen Euro – das Thema "Parkhaus Nord" nicht aus den Augen verloren wird. Aus Kostengründen sieht die FWV-Fraktion zudem die Schaffung der neuen Stelle eines Klimaschutzmanagers kritisch. Auch das Betreiben eines Alten- und Pflegeheims gehöre nicht zur Pflichtaufgabe einer Stadt. Für Haizmann und seine Mitstreiter ist zudem eine moderate Erhöhung der Kindergartengebühren durchaus denkbar.

SPD

"Nagold braucht wieder mehr Dynamik", so SPD-Rat Daniel Steinrode. Unter anderem forderte er die Stadt auf, ein Konzept zu erarbeiten, wie der Streuobstbestand erhalten und finanziell unterstützt werden kann. Die Investitionen in die Schulen bezeichnete er als notwendig und sinnvoll, "um den Schulstandort Nagold konkurrenzfähig und attraktiv zu halten". Für das Wirtschaftsgymnasium forderte Steinrode die Zweizügigkeit. Ebenso unterstützen die Genossen den gebührenfreien Kindergarten. Nicht zufrieden ist die Fraktion mit der Entwicklung im ING-Park: "Es geht nicht wirklich vorwärts." Bei der Vermarktung befürchtet die SPD, mangle es an Dynamik. Steinrode: "Hier muss jetzt eine Schippe draufgelegt werden." Ein großes Thema ist der bezahlbare Wohnraum. "Investoren, die bezahlbaren Wohnraum schaffen, sollten bei der Grundstücksvergabe bevorzugt werden." Zentrale Stellschraube sei jedoch mehr Bauland anzubieten, um die hohe Nachfrage stärker zu befriedigen. Beim Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum will die SPD alle Chancen nutzen, um die Einrichtung unter städtischer Regie zu belassen.

Grüne

Das lokale Klimaschutzkonzept ist für die Fraktion der Grünen eines der zentralen Themen, das sie in allen Dezernaten der Stadt nachhaltig verankern will. Brigitte Loyal bemängelte, dass in Nagold zu einseitig der motorisierte Individualverkehr gefördert wurde. Sie kündigte den Ratskollegen ein Fuß- und Radwegekonzept der Grünen-Fraktion an, das in Kürze vorgelegt werden soll. Gerade für Radfahrer fordern die Grünen eine entsprechende Infrastruktur mit sicheren und attraktiven Radwegen. Auch beim Tagestourismus seien Radfahrer eine wichtige Zielgruppe. Ein neues Parkhaus im Norden dagegen halten die Grünen "für nicht finanzierbar" und "städtebaulich fragwürdig". Auch Loyal bemängelte, dass es in Nagold an preiswerten, altersgerechten, zentral gelegnen Wohnungen fehle. Es sei richtig, verdichtet zu bauen. Die Unterstützung des Streuobstanbaus ist in den Augen der Grünen auch mit dem Aufleben des früheren "Mosterlasses" denkbar, sodass bei Anlässen heimischer Most ausgeschenkt werden könnte. Die Grünen unterstützen Pläne zur Errichtung einer Zweifeldhalle am Standort in der Wilhelmstraße.

FDP

Jürgen Gutekunst war es wichtig klarzustellen, dass die Liquidität Nagolds gut sei. Immer wieder angedrohte Einsparungen bei den Freiwilligen Leistungen sind für die FDP keine Lösung. Auch Steuern erhöhen, wolle man nicht. Potenzial aber sehen die Liberalen bei manchen Gebühren. Massiv habe Nagold in die Kinderbetreuung investiert. Gutekunst war überzeugt: "Für gute Qualität sind Menschen auch bereit entsprechende Entgelte zu zahlen." Nagold sei zu bescheiden und biete die Leistungen zu günstig an. "Es ist an der Zeit, die Kindergartenentgelte zumindest auf das Niveau der Empfehlung der Sozialträger anzupassen", war Gutekunst überzeugt. Einen Plan, eine Strategie fordert die FDP für alle Baumaßnahmen, die in den nächsten Jahren an der Lembergschule, dem OHG, an der CHR und an der Zellerschule anstehen. Hinzu komme der Bau einer notwendigen Sporthalle auf dem Gelände der Wilhelmshalle, ausgerüstet für Schul- und Vereinssport, inklusive Zuschauerbereiche und der dazu notwendigen Parkierung. Diese Investitionen müssten zeitnah erfolgen – notfalls auch mit neuen Krediten.