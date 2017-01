Nagold Fotografische Rundreise durch Äthiopien

Wolfgang Brinken kommt aus Hamburg und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Fotografie. Er hat schon an zahlreichen Fotoprojekten mitgewirkt und dabei eine Reihe von Einzelausstellungen bestritten sowie an vielen Gruppenausstellungen teilgenommen. Seit acht Jahren ist Nagold sein zweiter Standort. Hier gibt er Fotokurse an der VHS Oberes Nagoldtal und ist Mitglied im Fotoclub Nagold.

Die Ausstellung wird am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr in der VHS, Bahnhofstraße 41, Nagold, eröffnet. Musikalisch wird die Eröffnung mit Trommelmusik von Micheal Siefke umrahmt, und in die Ausstellung einführen wird Robert Homscheid, zweiter Vorsitzender des Fotoclubs. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten bis zum 10. März besucht werden.