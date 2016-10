Nagold Flüchtlinge beheben Personalengpässe

Ein neues "Kompetenzteam Asyl und Flucht für Unternehmen" (KAFU), angesiedelt bei der Arbeitsagentur Nagold, will hier diese Chance nun besser nutzen helfen. Und anerkannte Flüchtlinge schneller in Lohn und Brot bringen, um sie auch kostenmäßig "aus Hartz IV raus" zu holen und als Einzahler in die Sozialkassen in Gesellschaft und Arbeitswelt zu integrieren.

"Zu über 90 Prozent geben Flüchtlinge und Asylbewerber ihr Geld in den Orten aus, in denen sie untergebracht werden", rechnet Norbert Weiser, Sozialdezernent des Kreises Calw, vor. Das stärke die regionale Wirtschaft, sorge für Kaufkraft, sichere Arbeitsplätze. Eben das gar nicht so kleine "Konjunkturprogramm für die Kommunen". Zusätzlich werde die Infrastruktur gerade im ländlichen Raum gestärkt – indem zum Beispiel Bildungseinrichtungen, die sonst geschlossen worden wären, besser ausgelastet würden. Und höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Steuertopf für die neuen Mitbürger flössen ebenfalls in die kommunalen Haushalte, stärkten deren Finanzkraft – zum Beispiel für Investitionen.

Am meisten aber profitiere aktuell der Arbeitsmarkt von den Flüchtlingen und Asylbewerbern. Könnte er zumindest, ist sich Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, sicher. Denn die Flüchtlinge seien überwiegend "jung, gesund und männlich", im Durchschnitt zwischen 23 und 25 Jahren alt. Das seien 20 Jahre weniger als der Altersdurchschnitt der Bevölkerung insgesamt in Baden-Württemberg. Ideal für den Arbeitsmarkt, ideal für die demografische Entwicklung unserer immer älter werdenden Gesellschaft.