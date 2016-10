Nagold Flanieren und genießen beim Urschelherbst

Bummeln, stöbern, flanieren, genießen und entdecken in der schönen Innenstadt war angesagt. Viele Geschäfte boten an diesem Wochenende ein Gläschen Urschelwein und Urschelbrezeln an.

Der zweitägige Kunsthandwerkermarkt in der Markt-, Turm- und Hirschstraße bot viel Einzigartiges und Ungewöhnliches und wurde sonntags ergänzt durch einen Trödelmarkt auf dem Pausenhof des Otto-Hahn-Gymnasiums. Ein buntes Kinderprogramm rundete die Topveranstaltung des Nagolder Einzelhandels ab.