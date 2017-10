Nagold Fit in den Winter mit den Kursen des VfL Nagold

Nagold. Am Mittwoch, 11. Oktober, ab 20 Uhr geht es wieder los. Inge Steck von den Wintersportlern des VfL Nagold und ihr neues Team bringen die Iselshäuser Halle zum Beben. Sport und Geselligkeit sind wieder groß geschrieben. Alle Sport und Gesundheitsbegeisterten sind eingeladen, ihrem Körper was Gutes zu tun. Durch gezielte Übungen, sowohl im Bereich Muskelaufbau, als auch in der Ausdauer bereitet Inge Steck die Sportler gezielt auf die Wintersaison vor. Mit Lauftraining, kleinen Spielen und Gymnastik ist das Training sehr abwechslungsreich. Ob Skifahrer, Läufer oder Neueinsteiger, für alle ist was dabei.