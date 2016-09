Nagold Feuerwehr ohne Nachwuchssorgen

Nagold. Wie Abteilungskommandant Philipp Katz in Erinnerung rief, ist die Abteilung Stadt jetzt bereits seit 25 Jahren in ihrem Domizil im Kreuzerbachtal untergebracht und leistet von hier aus ihren Dienst für die Sicherheit der Bürger. "Wir wollen mit dem Tag der offenen Tür auch deutlich machen, dass wir ehrenamtlich Sicherheit produzieren – und das an 365 Tagen im Jahr", erklärte Philipp Katz.

Das richtige Verhalten bei Fettbränden

Bereits vor 160 Jahren wurde die Nagolder Feuerwehr gegründet, die derzeit 74 aktive Feuerwehrangehörige zählt, darunter elf Frauen. "Das ist ein guter Mannschaftsstand und dank der Jugendfeuerwehr haben wir keine Nachwuchssorgen", so der Abteilungschef.