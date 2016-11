Nagold Festlicher Ballabend soll das Vereinsjubiläum krönen

Der Tanzkreis Nagold, dessen Vereinsgründung auf das Jahr 1976 datiert, hat sich im Laufe der Zeit auf über 80 tanzbegeisterte Aktive und Fördermitglieder entwickelt. Jeden Mittwochabend finden im Musiksaal der Nagolder Lembergschule in drei verschiedenen Gruppen die Trainingsabende mit Tanztrainer Heiko Bärmann statt. Oft schon vergessene Schritte und Figuren werden unter seiner professionellen Anleitung geübt und getanzt.

"Im Jahr 2015 haben wir mit einem Kursangebot für Wiedereinsteiger neue, auch jüngere Mitglieder in unserem Verein begrüßen können, was uns sehr freut", zieht Vorsitzender Rüdiger Schoenfeld ein Resümee der jüngsten Vergangenheit. "Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Uns ist es auch wichtig, den Vereinszusammenhalt mit vielen gemeinsamen Veranstaltungen und Unternehmungen zu pflegen", fährt er fort.

"Jeden zweiten Monat laden wir unsere Mitglieder zu einem Tanzcafé im Feuerwehrhaus in Überberg ein. Danach geht’s zum gemeinsamen Abendessen. Die Trainingsabende finden ihren Ausklang beim gemütlichen Beisammensein in einer Gaststätte", erzählt Schoenfeld.

Der Tanzkreis Nagold kann in seiner 40-jährigen Vereinsgeschichte auf viele Tanzveranstaltungen und Bälle nicht nur zu den Jubiläen zurückblicken.

Ausflüge und Reisen sowie Clubabende und in der Vergangenheit auch Kochkurse bereichern ebenfalls das Vereinsleben. Bei allem, was sich vielleicht nicht unbedingt nach Tanzen anhört, kommt die Freude an der Bewegung zu Musik mit den passenden Tanzschritten nie zu kurz. Der Tanzkreis hat im Laufe seines Bestehens zahlreiche Turniere ausgerichtet und teils mit Bällen kombiniert. So entwickelte sich aus dem reinen Tanzkreis auch ein Freundeskreis.

Beim Jubiläumsball am 5. November sind noch einige wenige Plätze frei. Eintrittskarten inklusive Gourmethäppchen können ausschließlich über den Vorsitzenden, Rüdiger Schoenfeld, im Vorverkauf erworben werden. Mailanfrage unter tanzkreisnagold@t-online.de

Eine Abendkasse gibt es nicht.