Nagold Ferienprogramm bietet 92 Angebote

Natürlich sind wieder viele bekannte Angebote dabei. Zum Beispiel der beliebte Detektiv-Workshop in der Stadtbibliothek oder der Junior-Campus des Jugendforschungszentrums mit 25 verschiedenen Veranstaltungen wie Bastelangebote oder Vorlesungen über die Lebenskünstler Bienen und Bären.

Viertägiges "Powerzelten"

Es gibt aber auch in diesem Jahr wieder einige neue Anbieter, zum Beispiel die Johanniter-Jugend mit sechs Veranstaltungen, darunter ein viertägiges "Powerzelten". Der Bürgerforum-Arbeitskreis selbst beteiligt sich erstmals auch mit einer eigenen Veranstaltung. An der Burgruine Hohennagold gibt es einen Ausflug ins Mittelalter mit Märchen inklusive Schatzsuche nach dem "13. Schlüssel". Angela Anding freut sich besonders darüber, dass es wieder gelungen ist, an jedem Tag der Sommerferien Veranstaltungen anzubieten.

Bereits jetzt wappnen sich die Mitarbeiter wieder auf einen riesigen Ansturm. 793 Anmeldungen gab es insgesamt im vergangenen Jahr, die Zahl dürfte wieder ähnlich hoch sein. "Die Leitungen laufen heiß, die Mailbox ist voll, der Briefkasten läuft über", so beschreibt Annette Haag die Situation am ersten Anmeldetag. Eile scheint aber auch geboten, denn die begehrtesten Veranstaltungen sind oft schon bereits am ersten Nachmittag ausgebucht. Wegen des großen Interesses bitten die Organisatoren auch darum, dass die Kinder und Jugendlichen absagen, wenn sie doch nicht teilnehmen können, damit ein Nachrücker zum Zug kommen kann.

Anmeldungen:

Die Programmhefte werden am Freitag, 7. Juli, in allen Nagolder Schulen verteilt. Dann haben die Familien übers Wochenende Zeit, sich die Veranstaltungen auszusuchen, die sie interessieren. Online ist die Anmeldung bereits ab Freitag, 17 Uhr, über die Webseite der VHS, www.vhs-nagold.de, möglich. Ab Montag, 10. Juli, kann man sich dann auch telefonisch und persönlich bei der VHS anmelden, ab 9 Uhr sind die Telefone geschaltet. Weitere Möglichkeiten zur Anmeldung sind per E-Mail an info@vhs-nagold.de oder per Post an die VHS Oberes Nagoldtal, Bahnhofstraße 41, 72202 Nagold.

Für einige Veranstaltungen wie den Junior-Campus gibt es Sonderanmeldungen.