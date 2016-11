Nagold Faszination des Lichts

Nagold. Als Klaus Drissner, Vorsitzender Cityvereins, gestern Nachmittag aus dem Fenster seines Modehauses blickte, grübelte er insgeheim: "Wird das heute noch was?" Die Stadt war wie leer gefegt. Aber seine Sorgen waren unbegründet. Als sich die Dunkelheit über die Stadt legte, tollten Kinder mit ihren Eltern und Großeltern, begeistert von den grellbunten Lichtobjekten, um den illuminierten Fabelbrunnen in der Turmstraße und um den Brunnen am Vorstadtplatz.

In Zeiten des boomenden Online-Handels, der immer mehr stationäre Händler in die Knie zwingt und Innenstädte unter Druck setzt, gibt Nagold mit Veranstaltungen wie der gestrigen Lichternacht die richtige Antwort: Einkaufserlebnis in romantischer Atmosphäre.

Was bei der Premiere vor sieben Jahre noch floppte, entwickelte sich zu einem der frequenzstärksten Events in der Altstadt. Es begann einst mit wenigen beleuchteten Weihnachtsbäumen in der Marktstraße. Gestern gab es so gut wie kein Geschäft, das nicht seinen Beitrag geleistet hätte zu dieser einzigartigen Stimmung, die die Besucher in ihren Bann zog. Brennende Kerzen in den Schaufenstern, in den Himmel ragende Lichtobjekte vor den Geschäften, ein Christbaum-Swing bis in die Freudenstädter Straße und lodernde Feuerschalen, um die sich die Menschen scharten, plauderten und die vielfältigen kulinarischen Angebote genossen: "Nagold steht auch das Abendkleid gut", befand Werbering-Chefin Siegrid Plaschke, mehr als zufrieden darüber, wie sich ihre Mitglieder auch bei dieser 7. Wiederauflage eingebracht hatten.