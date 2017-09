Nagold Familienvater stirbt im Türkei-Urlaub

Doch wie soll so ein Alltag aussehen? Ergin Bayrak war seit etwa zwei Jahren selbstständig im Bereich Türen- und Fenstermontage. Seine Ehefrau Selda blieb für die vier Kinder zu Hause. "Es fallen so viele Kosten an für Lebensmittel, Kleidung und Schulmaterial – wie soll sie das zahlen?", fragen sich Akcay und der andere Freund der Familie. Zumal die Vorsorge als Selbstständiger nicht gerade einfacher ist.

Die Freunde des Verstorbenen richteten ein Spendenkonto ein, um der Familie wenigstens in der ersten Zeit ein finanzielles Polster zu schaffen. "Uns ist wichtig, dass der Familie geholfen wird", sind sie sich einig. So ein Schicksal könne schließlich jeden treffen.

Die Ehefrau des Verstorbenen wolle das Geld ausschließlich in die Kinder, vor allem deren Bildung investieren, erzählt Akcay. "Für Ergin haben die Kinder an erster Stelle gestanden. Er hat sich immer für die Bildung von ihnen eingesetzt." Durch die Spenden sollen die vier nun so unterstützt werden, wie ihr Vater es gemacht hätte. Natürlich können sie sich hierbei auch voll und ganz auf die Freunde verlassen, bekräftigen die beiden. "Unsere Familien werden für immer für sie da sein."

Die Resonanz auf das Spendenkonto, das erst seit wenigen Tagen besteht, lasse die Familie hoffen, freut sich der Nagolder. Ergin Bayrak habe ein gutes, freundschaftliches Verhältnis zu allen in seinem Umfeld gehabt. "Er konnte gut Witze erzählen, man hat ihm gerne zugehört", erinnern sich die Freunde. Insbesondere aus der Zeit, als er in Nagold als Friseur tätig war, kannte Bayrak viele Menschen. "Manchmal kam man auch zu ihm, wenn man nicht Haare schneiden wollte. Nur um mit ihm zu reden", lächelt Akcay. "Er war ein guter Mensch."

Die Kontodaten für Spenden können bei Kadir Akcay unter der Telefonnummer 0173/1 57 89 37 erfragt werden.