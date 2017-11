Nagold Familienthemen lagen ihm besonders am Herzen

Über Jahrzehnte hat der liberale Lokalpolitiker die erfolgreiche Nagolder Stadtgeschichte mitgeprägt. 1980 wurde er das erste Mal in den Nagolder Gemeinderat gewählt – als einziger Vertreter der FDP. Doch ein wirklicher Einzelkämpfer war der Verstorbene schon damals nicht. In den 22 Jahren, die er im Nagolder Gemeinderat gewirkt hat, war Joß stets einer, der den Konsens gesucht hat. So überrascht es auch nicht, dass er maßgeblich an der Bildung der ungewöhnlichen Fraktionsgemeinschaft von FDP und Grünen im Nagolder Gemeinderat beteiligt war, deren Vorsitzender er auch über viele Jahre war.

Kulturelle Themen sowie die Bereiche Jugend und Familie lagen Hans-Karl Joß besonders am Herzen. Bis zum Jahr 2002 saß er für die FDP im Gemeinderat. Dann verließ er auf eigenen Wunsch das Gremium. 2005 verlieh ihm die Stadt Nagold für sein Engagement die Bürgermedaille. Nagolds damaliger OB Rainer Prewo bezeichnete ihn bei diesem Anlass als "das liberale Gewissen – im urbanen und humanistischen Sinn". Joß selbst machte bei dem Anlass deutlich, dass er immer gerne Stadtrat gewesen sei.

Der Verstorbene stammte aus Linkenheim und kam Mitte der 1960er-Jahre zunächst nach Beihingen und dann nach Nagold. Bereits in den 1970er-Jahren engagierte sich Joß im Elternbeirat. Joß, der als Selbstständiger in der Möbelbranche tätig war, zeigte aber auch in diversen Nagolder Vereinen Flagge. Zum Beispiel war er begeisterter Tennisspieler beim TC Nagold oder er sang mehr als 40 Jahre in der evangelischen Kantorei mit. Auch die Urschelstiftung unterstützte er aktiv.