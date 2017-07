Nagold Falschparkern drohen jetzt private Knöllchen

Einer der Leidtragenden dieser Entwicklung ist Ralf Benz, der auf dem Gelände seines früheren Autohauses ein Geschäftshaus mit Bäckerei, Bio-Supermarkt und Küchenstudio errichtete. Zusätzlich wurden auf dem Grundstück in der Schillerstraße 150 Parkplätze geschaffen. Einige davon dienen als Mitarbeiterparkplätze oder sind an Dauerparker vermietet –­ ein Großteil davon ist aber nur für die Kunden der verschiedenen Geschäfte gedacht.

Mitte Oktober des vergangenen Jahres öffneten die Geschäfte und das Thema Parken hat er "mehr oder weniger wackeln lassen". Aber die Situation hat sich in einem knappen halben Jahr immer weiter verschärft: Die Parkplätze waren oft voll belegt, in den Geschäften aber nur wenige Kunden. Als Nutzer der Parkplätze kommen dabei sowohl die Anwohner aus dem Riedbrunnen in Frage als auch Autofahrer, die hier parken, dann aber in der Stadt einkaufen. "Am schlimmsten sind die, die in der Stadt arbeiten und hier den ganzen Tag parken", sagt Benz. Noch einmal zugenommen hat die Zahl der Falschparker –­ vor allem an Markttagen – seitdem das Weihergässle wegen Sanierung geschlossen ist.

Als sich die Beschwerden seiner Mieter häuften, sah er sich dazu gezwungen zu handeln. Der erste Schritt war das Aufhängen von Hinweisschildern: Parkplatz nur für Kunden, maximal 90 Minuten mit Parkscheibe. Als auch das nicht fruchtete, verteilte er höchstpersönlich blaue Zettel, unter anderem mit dem Hinweis: "Ihr Kennzeichen wurde notiert, im Wiederholungsfall wird ihr Auto kostenpflichtig abgeschleppt." Eine der Reaktionen darauf zeigt er beim Gespräch: Einen zerknüllten Zettel mit dem handschriftlichen Satz "Ist mir egal" – inklusive Smiley.