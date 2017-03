Nagold Falscher Polizist irritiert Bürger

Nach den Ermittlungen des Polizeirevier Nagold rief der unbekannte Mann bei insgesamt sechs Anwohnern der Breslauer Straße an und erkundigte sich am Telefon nach Wertsachen in der Wohnung. Zu einem Schaden kam es laut Polizei nicht. Das Wohngebiet wurde in der Nacht durch das Polizeirevier Nagold verstärkt bestreift.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

In derartigen Fällen bittet die Polizei um besondere Wachsamkeit. Bei solchen Anrufen gilt es, sich in jedem Fall vorher bei der örtlichen Polizeidienststelle zu erkundigen und keinesfalls Fremden Einlass gewährt werden.