Nagold Falken-Zeit auf der Burg Hohennagold

Nach "MärchenZEIT" und "RitterZEIT" war die "FalkenZEIT" das dritte und für dieses Jahr letzte Event der neuen Veranstaltungsreihe. Wie die beiden anderen Erlebnis-Wochenenden auf der Burg Hohennagold, lockte auch die "FalkenZEIT" am Samstag und Sonntag jeweils Hunderte Besucher in die Ruine. Das lag natürlich auch an dem perfekten "Nagold-Wetter": Nur der mit buntem Laub übersäte Boden in der Burgruine erinnerte daran, dass es nicht mehr Sommer ist.

Publikum interessiert sich für Erklärungen

Das hat wohl auch die "Stars" der Shows von Falkner Stefan Kosfeld etwas verwirrt. In Marsberg im Sauerland, wo die Vögel in der Falknerei Eulenhof leben, herrschten vergangene Woche noch Regen, Sturm und kalte Temperaturen. Dementsprechend war auch das Futter der Tiere bereits auf Winter ausgerichtet – nahrhafter und größere Mengen. Und dann war in Nagold plötzlich Sommer. "Das ist jetzt, wie wenn ihr bei 30 Grad Celsius Eisbein mit Kartoffeln gegessen habt", erklärte Kosfeld dem Publikum. "Da habt ihr auch keine Lust, euch zu bewegen."