Nagold. Die VHS und die Nagolder Aktionsgruppe "Fairtrade" lädt alle Interessierten zum "Fairen Frühstück" am Samstag, 19. November, von 9 bis 11 Uhr in die Räume der Volkshochschule Nagold, Bahnhofstraße 41 ein. Nagold macht sich auf den Weg "Fairtrade-Town" zu werden. Fair Trade bedeutet, dass die Bauern (Produzenten) in der "3. Welt" garantierte Mindestpreise bekommen, damit sie von ihrer Arbeit leben und eigene Projekte umsetzen können, was seinen Preis hat. Die Nagolder Aktionsgruppe will der Bevölkerung Appetit auf "Fairtrade" machen. Von Kaffee über Tee, bis zum Brotaufstrich werden nachhaltige Produkte angeboten. Mit Schneewittchen Apfel-Mango-Saft aus Fair-Trade Mango und heimischem Bioapfelsaft wird darüber hinaus auch noch ein Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen zu fairen Preisen geleistet. Ein süßes Frühstück mit einem Getränk, einem Brötchen/Brot, Butter und Aufstrich kostet 2,50 Euro, alle zusätzlichen Extras (Ei, Müsli, weitere Getränke, zusätzliche Brötchen) jeweils 70 Cent.