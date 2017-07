Nagold Fahrt auf Donau findet Anklang

In diesem Jahr ging die Fahrt nach Dinkelsbühl. Dort machten die reiselustigen Senioren einen geführten Stadtrundgang. Vorbei an Nördlingen und Donauwörth fuhren sie weiter nach Bad Gögging. Wohl ausgeruht, nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren sie am nächsten Tag weiter nach Regensburg, wo eine Rundfahrt durch die historische Altstadt und durch die einzigartige Geschichte der UNESCO-Welterbestadt Regensburg die Herzen erfreute. Die anschließende Strudelrundfahrt auf der Donau fand auch großen Anklang.

Am Nachmittag ging es mit dem Bus zurück nach Bad Gögging. Das Abendessen ließen sich die Senioren dann im Hotel schmecken. Am anderen Tag machten sie sich auf nach Kehlheim, wo es dann wieder mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg weiterging. Dort besichtigten die Senioren-Handwerker die Klosterkirche und das dazugehörige Besucherzentrum. Nach einer gemütlichen Mittagspause wurde die Heimreise angetreten.

Nicht nur die hervorragende Organisation und die vielen Eindrücke, sondern wie immer auch das nette Miteinander haben dafür gesorgt, dass sich alle Teilnehmer wohlfühlten und schöne Erinnerungen nach Hause mitnehmen konnten.