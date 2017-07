Nagold Fachjury kann über das Niveau nur staunen

Kreis Calw/ Ludwigsburg. Der 5. Orgelwettbewerb für gottesdienstliches Orgelspiel fand an der Orgel der Stadtkirche Ludwigsburg statt. Ausrichter war der Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg , der für die kirchenmusikalische Weiterbildung in der württembergischen Landeskirche zuständig ist. Dieser Wettbewerb, an dem ausschließlich nebenberufliche Organistinnen und Organisten teilnahmeberechtigt sind und das gottesdienstliche Orgelspiel gleichwertig berücksichtigt, ist europaweit, vielleicht sogar weltweit, einzigartig.

Zwei Tage lang präsentierten sich 25 Kandidatinnen und Kandidaten – sechs davon kamen aus dem Kreis Calw – einer sechsköpfigen Jury. Die Altersspanne reichte von zwölf bis 61 Jahren, auch das Spektrum der Berufe war vielfältig: unter den Kandidaten gab es neben zehn Schülern drei Studierende, einen Doktoranden, zwei Angestellte, zwei Beamte, eine Medizintechnikerin, einen Systemingenieur, einen Software-Entwickler, einen Lebensmittelkontrolleur, eine Sprecherzieherin, einen Hochschulprofessor sowie einen selbständigen Kaufmann. Die Hälfte der Mitwirkenden war unter 20 Jahre alt war und der Altersdurchschnitt aller Bewerber lag bei gerade mal 30 Jahren.

Um dem unterschiedlichen Können Rechnung zu tragen, gab es je nach Schwierigkeitsgrad der gespielten Werke drei Bewertungskategorien. Von Beginn an konnte die Jury über das enorm hohe Niveau der Wettbewerbsteilnehmer nur staunen. Man hörte anspruchsvollste Orgelkonzertliteratur von Buxtehude und Bach über Mendelssohn Bartholdy und Reger bis Dupré und Widor, um nur eine Auswahl zu nennen.