Nagold Euphorie ist mit Händen zu greifen

Region. Er ist einer der großen Wirtschaftsbosse in der Region, und er ist ein großer und leidenschaftlicher Fan des Wettbewerbs "Jugend forscht". Angesichts der Begeisterung der forschenden Kinder und Jugendlichen empfinde er eine "tiefe Freude", sagte Boysen-Chef Rolf Geisel bei der Vorstellung des 19. Regionalwettbewerbs Nordschwarzwald. Er erinnere sich an "traumhafte" Wettbewerbe und Abschlussveranstaltungen in Nagold und Altensteig, bekannte der Manager, dessen Unternehmen den Wettbewerb seit zehn Jahren als Hauptsponsor fördert. "Jeder der dort teilnimmt, wird es sein Leben lang nicht vergessen", sagte Geisel.

Viel Lob gab es bei der Vorstellung für das Jugendforschungszentrum Nagold. Bei 33 der 50 Projekte, die beim Regionalwettbewerb antreten, ist das Nagolder Zentrum beteiligt, berichtete Nathalie Weber, seit vergangenem Jahr Wettbewerbsleiterin im Nordschwarzwald. Auch aus dem Kreis Freudenstadt sind Schulen mit dabei. Während sich in diesem Jahr keine Grundschule beteiligt, sind die beruflichen Schulen stärker als in der Vergangenheit vertreten. Realschulen sind zwei vertreten, die aus Nagold und Altensteig. Stärkste Einzelschule ist wieder einmal das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold mit 15 Projekten, gefolgt vom Maria-von-Linden-Gymnasium in Calw-Stammheim. Insgesamt stellen 88 Teilnehmer ihre Forschungsergebnisse vor. Sie verteilen sich genau zur Hälfte auf die Jüngeren beim Wettbewerb "Schüler experimentieren" und die Älteren bei "Jugend forscht". Aus Sicht von Nathalie Weber ist es bedauerlich, dass der Mädchenanteil mit 19 Prozent relativ niedrig ist. Als Fachgebiet am stärksten vertreten sein wird die Physik vor der Technik.

Lob für Wettbewerb und Jugendforschungszentrum kam nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch von der Politik. Nagolds Stadtoberhaupt Jürgen Großmann etwa betonte bei der Präsentation, dass alles, was man auf diesem Sektor tue eine "lukrative Zukunftsinvestition" sei. Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß – seine Stadt wechselt sich mit Nagold bei der Ausrichtung des Wettbewerbs jährlich ab – lobte das gute Zusammenspiel aller Beteiligten, von den Kommunen über die Wirtschaft bis hin zu den Schulen.