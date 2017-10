Nagold Es klingt in der Stadt

Nagold. Wenn die Posaunenchöre des Bezirkes in der Stadtkirche Nagold zusammenkommen, wenn bei der Schlussfeier 150 glänzende Instrumente zum "Bläsergruß" in die Luft gereckt werden und wenn es an unterschiedlichen Ecken der Stadt klingt, dann ist es wieder so weit: Am Sonntag, 8. Oktober, findet zum wiederholten Mal der Bezirksposaunentag statt.