Nagold "Es ist wieder laut in den Pausen"

Nagold. An der Christiane Herzog Realschule (CHR) Nagold gibt es schon seit 2013 ein Handyverbot. Zwar dürfen die Schüler ihre Smartphones und andere elektronische Geräte dabeihaben, diese müssen aber den ganzen Schultag über – auch in den Pausen – ausgeschaltet sein. In Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn ein Schüler seine Eltern anrufen muss, oder das Mobiltelefon als Wörterbuch im Fremdsprachenunterricht genutzt werden soll, muss er das vorher mit einem Lehrer absprechen. "Selbstverständlich gab es anfängliche Diskussionen", erinnert sich Schulleiter Andreas Kuhn an die Einführung des Verbots. "Die meisten Schüler, die heute an der CHR sind, kennen es aber gar nicht mehr anders." Deshalb werde das Verbot im Regelfall widerspruchslos akzeptiert – wenn man mal von den kleinen, "alltäglichen" Verstößen absieht. "Das Thema Handynutzung ist überhaupt kein großes Thema mehr an der CHR", bekräftigt Kuhn.

Eingeführt wurde das Verbot, damit die Schüler wieder mehr auf dem persönlichen Weg miteinander kommunizieren und nicht nur über ein Medium, erzählt der Schulleiter. Sowohl Kollegium als auch der Großteil der Eltern zeigen sich zufrieden mit der Verbannung der Smartphones.

Ähnlich ist die Lage am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG). Dort führte die Schulleitung im September 2014 ein vollständiges Handyverbot ein. Einige Monate zuvor wurde die Nutzung des Mobiltelefons im Unterricht bereits verboten, in den Pausen durften die Schüler es zu diesem Zeitpunkt aber noch nutzen. "Die Folge war dann, dass die Schüler in der Pause auf dem Boden gesessen und nur am Handy getippt haben", erinnert sich Schulleiter Walter Kinkelin. Seit dem kompletten Handyverbot sei es wieder laut in den Pausen. "Und das ist doch schön, wenn geredet wird", meint er. Einige Schüler zeigten sich am Anfang "not amused" über das Verbot, sagt der Schulleiter. Inzwischen könnten sie es aber nachvollziehen. Trotz einer Regelung, dass in Ausnahmefällen das Smartphone benutzt werden darf, gibt es auch Gegner des Handyverbots: Einer der Kandidaten für das Schulsprecheramt wirbt damit, das Verbot abschaffen zu wollen. "Es wurde eine Umfrage gemacht, die Ergebnisse haben wir noch nicht. Aber das Verbot ist ja nicht in Stein gemeißelt", meint Kinkelin. Er bezeichnet die Verbannung des Mobiltelefons aus dem Schulalltag als "Gewinn für alle", auch wenn es keinesfalls darum ginge, die Geräte zu verteufeln.