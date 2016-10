Nagold "Es ist in unserem Interesse, dass es Afrika gut geht"

Nagold. Der Verein leistet zielgerichtet und direkt humanitäre Hilfe in Mauretanien und Burundi, wobei für beide Länder ziemlich gleich viel getan wird. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2003 nach einer auf kulturellen Austausch und Hilfe ausgerichteten Reise nach Mauretanien.

Gaby Frey und Albert Goldmann berichteten bei der Versammlung von einer Reise nach Mauretanien im April dieses Jahres. Im Einsatz waren ein Chirurg, eine OP-Schwester, Optiker und Techniker. In Mauretanien soll eine Optikerwerkstatt eingerichtet werden, damit Brillen vor Ort eingeschliffen werden können. Für die Waisenhausschule in Nouakchott in Mauretanien wurden die Gehälter übernommen.

In Burundi betreut Pater Leopold eine Kindergruppe in einem Waisenhaus und bekommt Unterstützung vom Verein. Das Krankenhaus in Kirundo in Burundi bekommt medizinisches Material und Schulungen für Ärzte, auch das Installieren der Gerätschaften vor Ort ist sehr wichtig.