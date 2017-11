Nagold "Es geht uns immer um die einzelne Frau"

Kreis Calw. Abtreibung und der Paragraf 218 – über Jahrzehnte waren sie Reizthemen in der öffentlichen Diskussion. Auch in den Kirchen. Auch in der evangelischen Kirche. Das endete auch nicht, als man sich nach langen Debatten 1993 in Deutschland auf die Fristenlösung verständigte – inklusive der Beratungsgespräche bei bestimmten, meist kirchlichen Stellen, etwa Diakonischen Bezirksstellen. "Für so manchen war das so als ob es dann Abtreibungen mit dem Stempel der Diakonie geben würde", erinnert sich Bernd Schlanderer, Geschäftsführer der Diakonie Nordlicher Schwarzwald. "Für viele Verantwortliche war das eine echte Herausforderung", so Schlanderer. Doch man habe eine Lösung finden müssen.

"Da gibt es nichts, was es nicht gibt"

Eines Tages sei dann die Aufforderung des Landratsamts gekommen, sich der Sache anzunehmen. Zunächst organisierte die Diakonische Bezirksstelle in Calw die Beratungen – im kleinen personellen Rahmen. Inzwischen arbeiten vier Beraterinnen – je zwei in Calw und Nagold – auf zwei Personalstellen im Diakonieverband.